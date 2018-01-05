Адмирал Майкл Роджерс, глава одного из самых засекреченных в США разведведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ), объявил своим сотрудникам о намерении уйти весной в отставку.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, ожидается, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в текущем месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом США.

АНБ, штаб-квартира которого находится в Форт-Миде (штат Мэриленд), располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Как отметила в сентябре прошлого года телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники в администрации Трампа, АНБ, в частности, ведет наблюдение более чем за 100 тыс. иностранных граждан за пределами Соединенных Штатов.

Директором АНБ Роджерса назначил в январе 2014 года предшественник Трампа Барак Обама. Кадровый морской офицер с 30-летней выслугой ранее руководил разведывательными операциями Тихоокеанского флота, а также возглавлял киберкомандование ВМС США.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США заявил, что его бывший стратег потерял не только работу, но и рассудок.

Также министр здравоохранения США уволился после скандала с чартерными поездками за счет налогоплательщиков.