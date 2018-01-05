Меру пресечения бывшему так называемому министру здравоохранения "правительства Крыма" Петру Михальчевскому будут выбирать 8 января.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Пока он не задержан, но сегодня, когда ему (Михальчевскому - Прим. Ред.) было сообщено о подозрении, ему также было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины и в случае, если он попытается это сделать, он будет задержан. 8 января будет суд решать (вопрос - Прим. Ред.) об избрании ему меры пресечения", - сказала Тихончик.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали крупного экс-чиновника аннексированного Крыма.

Также в СБУ заявили, что обыскали бывшего крымского министра, но пока не задерживали.