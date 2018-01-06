Музыканта из Австралии Себастьяна Томзака обвинили в нарушении авторских прав после размещения на YouTube 10-часового видео с непрерывным белым шумом.

Об этом сообщает ВВС.

Среди обвинителей есть издатели белого шума, предназначенного для терапии сна. Они не требуют от Томзака удаления видео, однако хотят получать с него доходы от рекламы.

Музыкант назвал выставленные ему претензии ложными и заявил о желании оспорить их.

"Если бы я зарабатывал большие средства на контенте YouTube, такая испорченная система оказалась бы непригодной для использования", - заявил Томзак.

В Twitter он сообщил, что выложил видео еще в 2015 году.

Фото: twitter.com

Подобные инциденты происходили и ранее. В 2012 году пользователя YouTube обвинили в нарушении авторских прав из-за видео с пением птиц. Тогда представители видеохостинга признали, что нарушение было выявлено автоматизированной системой YouTube.

Та самая запись с белым шумом, у которой чуть больше 8 тысяч просмотров. Видео: littlescale

Белый шум - стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада, чей отдаленный шум называют "розовым", так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных, или дробовой шум на клеммах большого сопротивления, или шум стабилитрона, через который протекает очень малый ток. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.

В природе и технике белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах практически не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), но под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.

Ранее "Страна" сообщала, что на YouTube опубликовано видео, которое превращается в 3D, благодаря обычным солнцезащитным очкам.

Также YouTube сделает платным прослушивание музыки.