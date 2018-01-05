В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) сразу три украинки получили серьезные травмы в результате автомобильной аварии, сейчас все девушки находятся в реанимации.

ДТП произошло в новогоднюю ночь, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает ТСН.

Модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан поехали в Лос-Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти там работу. Девушки возвращались домой после празднования Нового года на такси, когда в их машину врезался Mersedes с пьяным водителем.

По данным полиции, именно водитель этой машины и был виновником ДТП. Он мчался навстречу на бешеной скорости, не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель Mersedes пытался сбежать, но его задержали свидетели аварии, отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/kdubrovin1/

Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии. Родственники и друзья украинок говорят, что заподозрили неладное, когда обычно активные в соцсетях девушки, одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить их судьбу, пришлось поднять на ноги чуть ли не всю диаспору. На след вышли, когда американская пресса написала о самом страшном в истории города ДТП, которое совершил пьяный водитель.

Выяснилось, что украинок разместили в разных больницах. Все трое - в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами. Сейчас они в тяжелом состоянии, но не в критическом.

Самое тяжелое состояние, по словам врачей, у американца российского происхождения продюсера Юджина Ефуни, который вместе с девушками ехал в такси. Он до сих пор в коме, дышит через аппарат.

Сейчас родители девушек собираются в США, но пока не имеют виз. Деньги на билеты и лечение дочерей родные собирают по знакомым и в соцсетях.

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