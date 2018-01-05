В Роскомнадзоре потребовали от руководства фотоблога Instagram объяснить причины блокировки аккаунта Ботанического сада Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ).

Об этом говорится в твиттер-микроблоге ведомства.

"Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ ("Аптекарский огород" - Прим.Ред.) без каких-либо объяснений. Москвичи привыкли узнавать полезную информацию о событиях, проходящих там. Дорогой Instagram, не будете ли вы так добры объяснить причины блокировки", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время страница Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Instagram возобновила работу.

"Заблокировать инстаграм подразделения одного из ведущих университетов в мире — МГУ имени М. В. Ломоносова — это вопиющий беспредел! Вся администрация "Аптекарского огорода" в шоке. Мы написали несколько обращений в службу поддержки, однако полны сомнений: не попадет ли все это в спам?", - заявил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

У аккаунта Ботанического сада МГУ - "Аптекарский огород" было свыше 297 000 подписчиков.

Фото: twitter.com/roscomnadzor

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