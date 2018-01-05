Финансирование Управления государственной охраны Украины увеличивается на 122 млн или почти на 12% - до 1,03 млрд гривен - по сравнению с бюджетом прошлого года.

Об этом говорится в приложении № 3 закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте парламента.

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на охрану государственных органов власти и должностных лиц на более чем 18% - до 994 млн гривен по сравнению с прошлым годом.

В то же время расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих УГО остались на уровне 2017 года и составили 40 млн гривен.

Управление государственной охраны обеспечивает безопасность, кроме украинских органов власти и чиновников, ещё и глав иностранных государств, парламентов, руководителей международных организаций, которые прибывают в Украину либо находятся на её территории.

Как сообщала "Страна", расходы на администрацию президента в 2018 году вырастут на треть.

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