Сдача в эксплуатацию новой железнодорожной ветки в обход Украины изменила жизнь проживающих в Ростовской области людей. В российской глубинке появились новые рабочие места и дома для специалистов, а в будущем местные власти ожидают роста налогов.

Об этом пишет ТАСС.

"Российские железные дороги" (РЖД) перевели все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины. Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины.

Магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.

Чертковский и Миллеровский районы находятся на северо- западе Ростовской области, оба они граничат с Украиной, при этом в Черткове граница проходит практически по железнодорожной станции - сразу за путями начинается украинский поселок Меловое. Расстояние от Ростова до Черткова - больше 300 км, самая быстрая электричка идет шесть часов. Чертковский район, в основном, аграрный, промышленных предприятий практически нет.

Районный центр - поселок Чертково появился в 1869 году именно благодаря железной дороге, его построили как станцию при прокладке крыла Юго-Восточной железной дороги на границе Войска Донского и Харьковской губернии.

Станция Кутейниково Чертковского района - одна из тех, которые построены для новой ветки с нуля. "Наш хутор заживет по-новому. …Открылась новая станция "Кутейниково", люди стали здесь работать. Начали работать новые предприятия по обслуживанию станции (путевое хозяйство, энергетика), которые становятся на налоговый учет на территории нашего поселения, а это дополнительные средства в бюджет", - рассказал глава Манькинского сельского поселения, в которое входит хутор, Виталий Нещерт.

Глава Манькинского сельского поселения отметил, что для работы на станции "Кутейниково" в поселение начали перебираться молодые специалисты с семьями. "Один новый жилой дом 16-квартирный построили, закладывают фундамент под второй 16-квартирный дом для молодых специалистов с семьями, которые уже приехали, и территория благоустроится заодно. Это все делается по программе РЖД для молодых специалистов, которые будут работать на станции", - пояснил собеседник. Всего в рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях построят 12 жилых домов, включающих в общей сложности 66 квартир.

Специалисты приезжают, в том числе, со станции "Чертково" старой железной дороги. "Часть людей, которые работали на станции "Чертково", перешли работать на станцию "Кутейниково", - сообщила глава Чертковского сельского поселения Татьяна Безгина, отметив, что власти будут решать вопрос трудоустройства для тех, кто останется по каким-либо причинам без работы.

Она уточнила, что полностью сообщение не прекращается - часть поездов будет ходить вплоть до 2018 года. "В этой части администрация района и соответствующие службы отработали, чтобы людям было удобно", - пояснила Безгина.

В Чертковском и Миллерском районах рассказали, что после завершения строительства железной дороги местным властям предстоит решить проблему с автомобильными. В течение нескольких лет, пока шло строительство, по трассам ходила строительная техника и грузовики. "Сделали политически нужную вещь, дело нужно и полезное. Мы это понимали", - пояснил Локтев.

По его словам, сильно пострадали дороги в станице Мальчевская, Колодезянского, Кудиновского сельских поселений, и власти рассчитывают на помощь в восстановлении трасс.

Фото: tass.ru

Ранее "Страна" сообщала, что с 11 декабря почти 100 российских поездов пойдут в обход Украины.

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