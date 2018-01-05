Дарницкая теплоэлектроцентраль нарушает природоохранное законодательство в части охраны водных и земельных ресурсов, а также обращения с отходами и опасными химическими веществ.

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Так, по результатам инструментально-лабораторного контроля золошлакоотвалы выявлено превышение предельно допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в мелиоканал (река Дарница, бассейн Каневского водохранилища)", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что ООО "Евро-Реконструкция" также не контролирует качество воды водных объектов в контрольных створах. Кроме того, выявлен факт проведения работ, связанных с расчисткой мелиоративного канала (р.Дарница) без соответствующего разрешения, и несанкционированное складирование иловых отложений после расчистки мелиоративного канала на золошлакоотводах.

"В настоящее рассматривается вопрос об установлении ущерба, причинненного государству в результате загрязнения водных ресурсов", - сообщили в Минэкологии.

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