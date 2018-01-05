В т.н. "ДНР" предупредили т.н "ЛНР" о готовности к "торговой войне", а также запретили ввоз подакцизной продукции с ее территории. Об этом свидетельствуют соотвествующие распоряжения от 7 декабря 2017 года, подписанные "главой ДНР" Александром Захарченко.

"Постановлением" №16-12 запрещен ввоз в "ДНР" из "ЛНР" подакцизных товаров вне зависимости от страны происхождения. Об этом говорится в пункте 5 данного документа.

Также создан автоматический механизм введения зеркальных таможенных санкций против "ЛНР". В пункте 4 постановляется зеркально отвечать на запреты и ограничения "ЛНР" на ввоз товаров с территории "ДНР".

Фото: dnr-online.ru

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