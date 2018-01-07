Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины, в денежном выражении импорт бананов вырос на 5,6% – до $140,61 млн, передает Интерфакс-Украина.

При этом в основном ввоз осуществлялся из Эквадора (56,76% поставок в денежном выражении), Коста-Рики (24,76%), Колумбии (10,89%).

Помимо этого, в 2017 году Украина импортировала 265,482 тыс. тонн цитрусовых, что на 25,6% меньше по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении импорт снизился на 12,8% - до $171,6 млн.

Ввоз в основном осуществлялся из Турции (51,59%), Египта (12,15%), Испании (6,62%).

Как сообщала "Страна", к\Украина купила из-за границы больше сыра, чем продала.

Также мы писали, что Украина импортировала свинины в 2017 году больше, чем отправила на экспорт.

Кроме того, с начала года украинцы импортировали автомобилей в 2 раза больше, чем в 2016