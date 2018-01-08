Форвард Реала Криштиано Роналду может перебраться в ПСЖ вслед за Неймаром из Барсы
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду летом может продолжить карьеру в "ПСЖ" за рекордные деньги. Об этом сообщает El Confidencial.
Французский клуб намерен приобрести футболиста и хочет облегчить зарплатную ведомость, продав ряд игроков, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей.
Катарские владельцы "ПСЖ" уже вышли на представителей Роналду и предложили схожие условия с теми, на которых Лионель Месси недавно подписал контракт с "Барселоной" – 300 миллионов евро за пять лет.
Отметим, что португалец в прошлом году выражал желание покинуть "Реал". Французы в рамках сделки готовы предложить мадридцам форварда Эдинсона Кавани.
Напомним, "Барселона" готова потратить почти все деньги, вырученные от фантастической продажи Неймара - на Коутиньо.
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