Стал известен интересный пункт в новом контракте форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Подробности документа узнало испанское издание El Mundo.

Аргентинец договорился, что в случае отделения Каталонии от Испании он останется в Барсе, если клуб будет играть в одной из главных европейских лиг - испанской, французской, английской или немецкой.

То есть, если, например, Каталония создаст свою отдельную лигу - Месси бесплатно покинет родной клуб.

Ранее стало известно, что по условиям нового контракта, опция выкупа Месси возросла до 700 миллионов евро.

Напомним, что ради Барселоны Месси отказался от 100 миллионов евро подъемных в Англии.