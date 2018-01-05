Компания Apple, которая ранее признала, что намеренно замедляет работу старых версий смартфона iPhone, признала критическую уязвимость для процессоров всех моделей iMac и iPhone.

Об этом свидетельствует заявление на официальном сайте компании.

"Обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre. Эти проблемы затрагивают почти все устройства и операционные системы, все компьютеры Mac и устройства iOS подвергнуты опасности", - сказано в сообщении.

Так, Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью бреши в изоляции программ позволяет хакеру считать информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64, и, вероятно, AMD.

В компании советуют для безопасности доверять лишь приложениям из надежных источников - App Store.

Ранее сообщалось, что директор Intel успел продать акций компании до того, как стало известно о проблемах процессоров.