В США обеспокоены тем, что американские военные технологии могут попасть к российским военным после предоставления оборонительного оружия Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что противотанковые комплексы Javelin, которые прибудут в Украину, будут храниться на складах ВСУ в пунктах постоянной дислокации, расположенных далеко от фронта.

А американские солдаты, которые тренируют украинских военных, будут проверять сохранность этого оружия и следить за его количеством.

Это вызвано ​​опасениями, что американское оружие может попасть в руки российских военных во время наступательных операций.

После того как в 2014 году США передали украинской армии радары небольшого радиуса действия, по крайней мере один из них были захвачен гибридной русской армией во время боев под Дебальцево.

Напомним, что ранее в редакционной статье американского издания The Washington Post от 30 декабря говорилось, что предоставление Украине летального оружия не остановит российское наступление на Донбассе, но может заставить Путина взять паузу.

Ранее "Страна" разбиралась, пришлет ли Америка в Украину Javelin и что это изменит на фронте.