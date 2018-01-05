Глава Радикальной партии Олег Ляшко в конце 2017-го года купил пять соток земли под Киевом за 300 тыс. гривен. Покупку он задекларировал на сайте НАПК.

Сделка состоялась 20 декабря 2017 года.

Земельный участок общей площадью 544 кв. м находится в Обуховском районе Киевской области. Ляшко не указывает точный населенный пункт, где приобретена земля.

Вероятно, это земля под известным домом радикала в Козине, который Ляшко купил за 13,2 млн гривен в прошлом году у сына Валентина Савицкого - Артема.

В этом доме Ляшко проживает как минимум с лета 2015 года. Сначала политик арендовал дом у Артема Савицкого, а затем купил.

Сейчас земля приобретена у самого Валентина Савицкого. Согласно открытым источникам, Савицкий-старший был народным депутатом в Верховной Раде ІV-го созыва, имеет двух сыновей – Валентина и Артема.

Также Inforesist указывает, что во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов, а до этого он руководил Центром государственного земельного кадастра (2008–2009 гг.), был народным депутатом от Аграрной партии (2002–2006 гг.), еще раньше занимал пост главы Контрольного управления в Администрации президента Леонида Кучмы.

Загородный дом Ляшко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Ранее "Страна" писала, что пока НАБУ расследует источники обогащения Ляшко, он затеял роскошный ремонт в своем новом доме.

Напомним, что после покупки роскошного дома в Козине Ляшко сразу оградил его мега-забором.