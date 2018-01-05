Офис уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции обвиняет представителей СМИ в давлении на освобожденных из плена украинцев.

Об этом на брифинге сказала руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, сообщают Украинские новости.

По ее словам, пленные после освобождения оказались под чрезмерным вниманием со стороны СМИ.

"Такое внимание может быть воспринято человеком, который находился в изоляции, как давление", - заявила Зарецкая.

По ее словам, ряд освобожденных пленных отказались от необходимой медпомощи, опасаясь внимания со стороны журналистов.

Зарецкая подчеркнула, что даже согласие экс-пленного на интервью не является основанием, чтобы его беспокоить. "Согласие и отсутствие отказа - это разные вещи!", - заявила руководитель офиса уполномоченного.

В связи с этим принято решение запретить вход представителям СМИ на территорию военного госпиталя в Киеве.

Зарецкая прогнозирует, что период психологической реабилитации пленных продлится около месяца. "У нас большая просьба ко всем сейчас не беспокоить людей на базах медучреждений", - сказала она.

По ее словам, на данный момент этап медицинской помощи для освобожденных уже завершен, и начат этап обязательной психологической реабилитации.

Напомним, 28 января произошел обмен пленными между Киевом и боевиками.

Позже президент Петр Порошенко сообщил, когда начнется следующий этап обмена пленными на Донбассе.