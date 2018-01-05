Завершен первый этап оказания медицинской помощи украинцам, которые были освобождены из плена т.н. "ЛДНР" в ходе обмена 27 декабря.

Об этом на брифинге сообщила руководитель офиса омбудсмена по вопросам участников АТО Наталья Зарицкая, передает "112 Украина".

Специалисты отмечают улучшение состояние здоровья освобожденных.

"Ребята не замкнулись, они идут на общение, шутят, настроение нормальное. Состояние перспективное. С ними работают, после нескольких сеансов с психологами состояние улучшается, уже по глазам видно и по тому, как они разговаривают и воспринимают врачей", - рассказал уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Военные проходили лечение в Центральном военном клиническом госпитале, гражданские - в больнице на ул. Верхней в Киеве.

"В дальнейшем те из них, кто нуждаются в стационарном лечении, и те, кто проживали на временно неконтролируемых территориях, находятся в Феофании", - сообщила Зарицкая.

С сегодняшнего дня начинается реабилитационный этап помощи.

Ранее Тука рассказал, кого освободил Киев из "ЛДНР". Там и обвиняемые в финансировании терроризма, передачи информации, дезертиры и другие.

Позже стало известно, что всех освобожденных из плена "ЛДНР" по обмену допрашивает СБУ.