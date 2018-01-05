Президента Беларуси Александра Лукашенко нарушил правила в хоккейном матче и был посажен на лавку штрафников. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

Так, во время вбрасывания в центре поля белорусский лидер навалился на соперника. Судьи под смех трибун дали Лукашенко двухминутный штраф. Президент не стал спорить и покорно отправился на лавку штрафников.

Курьез случился во время хоккейного матча Беларусь - Объединенные Арабские Эмираты (12:7), в "Чижовка-Арене".

Александр Лукашенко нарушает правила в хоккейном матче, видео - "Беларусь-5"

Ранее сообщалось, что Лукашенко в конце ноября отказался ехать на саммит Восточного партнерства.

Также он недавно в трех предложениях дал характеристику украинскому народу из западных регионов.

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