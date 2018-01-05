В центре Киева планируют построить башню кругового обзора.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Строение возведут на территории Хрещатого парка за счет средств инвестора. Его найдут после проведения конкурса.

Заказчик строительства – Центральный парк культуры и отдыха Киева. Заказчик подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса – КП "Киевское инвестиционное агентство".

​В ближайшее время будут разработаны проектные предложения объекта инвестирования.

Напомним, что ранее в КГГА показали концепцию развития прибрежных зон – канатная дорога и флагшток в 75 метров. В концепции департамента градостроительства и архитектуры КГГА значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и активному отдыху на Трухановом острове и в Гидропарке.

Как сообщала "Страна", во Львовской области открыли самую высокую в Европе колокольню "Башня памяти".