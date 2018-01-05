В Киеве появится башня кругового обзора
В центре Киева планируют построить башню кругового обзора.
Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Строение возведут на территории Хрещатого парка за счет средств инвестора. Его найдут после проведения конкурса.
Заказчик строительства – Центральный парк культуры и отдыха Киева. Заказчик подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса – КП "Киевское инвестиционное агентство".
В ближайшее время будут разработаны проектные предложения объекта инвестирования.
Напомним, что ранее в КГГА показали концепцию развития прибрежных зон – канатная дорога и флагшток в 75 метров. В концепции департамента градостроительства и архитектуры КГГА значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и активному отдыху на Трухановом острове и в Гидропарке.
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