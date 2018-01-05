За последние три дня в центральных и восточных районах Китая жертвами сильнейших снегопадов стали по меньшей мере 10 человек, передает ТАСС.

Так, со 2 января во власти сильных снегопадов и ледяного дождя оказались провинции Шэньси, Хубэй, Аньхой, Хэнань и Цзянсу. Всего от удара стихии там пострадали свыше 560 тысяч жителей.

Из районов бедствия эвакуированы порядка 200 человек. Снегопадами повреждено около 400 жилых строений. Экономический ущерб на данный момент превысил 500 миллионов юаней (около 76 миллионов долларов).

Фото: Global Look Press

В некоторых районах наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и проблемы в работе транспортных служб. В районах снегопадов приостановлены железнодорожные перевозки.

Ранее сообщалось, что из-за небывалых морозов в США погибли 12 человек.

Все школы из-за снегопада в Нью-Йорке закрыты, жителям советуют без нужны не выходить из домов.

Еще напомним, что снегопад, который накрыл Великобританию в конце 2017 года, вызвал масштабные перебои с электричеством по всей стране