СБУ не задерживала в Киеве "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, а только провела обыски у него дома.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков спецслужба обнаружила документы, подтверждающие непосредственное участие Михальчевского в создании незаконных органов власти на аннексированном полуострове.

"В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилье в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua

В комментарии "Укринформу" в СБУ подтвердили факт, что крымский чиновник не задержан.

Ранее в Кабмине заявили, что арестованный "шпион" – переводчик Ежов не имел доступа к гостайне.

Также напомним, что ранее в СБУ подтвердили задержание в Москве АТОшника Негоды. В России действительно был задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции Олег Негода, который ехал к своим родственникам.