В СБУ заявили, что обыскали бывшего крымского министра, но пока не задерживали
СБУ не задерживала в Киеве "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, а только провела обыски у него дома.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков спецслужба обнаружила документы, подтверждающие непосредственное участие Михальчевского в создании незаконных органов власти на аннексированном полуострове.
"В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилье в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Фото: ssu.gov.ua
В комментарии "Укринформу" в СБУ подтвердили факт, что крымский чиновник не задержан.
Ранее в Кабмине заявили, что арестованный "шпион" – переводчик Ежов не имел доступа к гостайне.
Также напомним, что ранее в СБУ подтвердили задержание в Москве АТОшника Негоды. В России действительно был задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции Олег Негода, который ехал к своим родственникам.