Полиция перенесла сегодняшний допрос Михаила Саакашвили по попытке штурма Октябрьского дворца на 9-10 января.

Об этом со ссылкой на пресс-службу экс-президента Грузии передает УНН.

Причины переноса пока не сообщаются.

"Уважаемые коллеги, только что следователем было сообщено, что допрос Михаила Саакашвили будет перенесен на 9-10 января (точная дата не определена)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее суд перенес еще одно заседание по Саакашвили на 11 января по просьбе прокуратуры. У Михо уверены, что это показатель неуверенности прокуратуры в "деле Курченко".

Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу прокуратуры, которая недоволньа, что Михо отпустили на свободу, а не посадили под домашний арест по делу о связях с олигархом Сергеем Курченко.

Также напомни, сегодня Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии.