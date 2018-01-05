Конституционный суд Молдавии (КСМ) в пятницу вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона, решение принято по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, который обратился в КСМ накануне, передает "Интерфакс-Украина".

Представляющий правящую коалицию депутат обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой". В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

КСМ постановил, что "временное отстранение" необходимо "для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой".

Конституционный суд также подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от промульгации (обнародования. – Прим. Ред.) принятых парламентом законодательных актов". Если же парламент повторно голосует за принятие закона, то глава государства обязан его обнародовать.

КСМ пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей" и объявили о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".

Таким образом, указ об опубликовании закона о внесении поправок в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.

Сырбу обратился в Конституционный суд сразу после того, как в четверг утром президент Молдавии повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с "российской пропагандой".

В то же время президент Додон также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.

Напомним, 2 января в Молдове Конституционный суд уже временно прекращал полномочия президента Додона.