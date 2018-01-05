Десять украинских моряков, который с августа 2017 года из-за долгов владельца судна застряли в порту Сирии, возвращаются в Украину.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

Сирийские власти уже вернули украинцам паспорта и нашли замену экипажа среди местных жителей.

На данный момент, украинцы уже в Ливане, где сегодня на границе их встретил консул Украины.

В МИДе добавили, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

"Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", – подытожил Кирилич.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что с августа в сирийском порту находились 10 украинских моряков: один одессит, пятеро херсонцев, три жителя Николаева и киевлянин. Четыре месяца назад они заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы и отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не бродили где-то".

Также выяснилось, что судно и его судовладелец – под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым.

Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.

Как сообщала "Страна", осужденный в Индии за контрабанду оружия украинский моряк вернется домой в субботу. Полиция штата Индии Тамил-Наду (Tamil Nadu) арестовала 35 членов команды судна по борьбе с морскими пиратами Seaman Guard Ohio, принадлежащего американской фирме Advanfort.

Напомним, что, по данным СМИ, в иностранных тюрьмах содержатся более двухсот украинских моряков.