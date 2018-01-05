В Швейцарии ураган "Элеонора", который унес три жизни в Европе, сорвал с рельсов пассажирский поезд. Авария произошла возле курортного города Ленк в центральном регионе страны.

Об этом сообщает DonQuijoteTV.

В результате происшествия восемь человек были травмированы. Всех пострадавших госпитализировали, одного человека доставили в больницу с помощью вертолета.

В день происшествия порывы ветра вблизи города Люцерн достигали почти 200 км/ч. Многие дороги были закрыты.

Напомним, что буря "Элеанор" привела во Франции в среду, 3 января, к гибели одного человека.

Как сообщала "Страна", в сети появляются фото из США, где свирепствует снежный шторм Грейс. Количество погибших от "циклон-бомбы" уже достигло 16 человек, хотя еще сегодня утром было известно о 12.