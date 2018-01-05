Кипрский суд заморозил 820 млн долл. активов олигарха Рината Ахметова по делу "Укртелекома". Об этом пишет Financial Times.

Окружной суд Никосии на Кипре принял решение 27 декабря. Ограничения наложены не только на Ахметова, но и на девять других лиц.

Иск в суд на олигарха подала компания Raga Establishment бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко.

Она заявляет, что "Укртелеком" был продан Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только 100 млн долл.

Raga требует полную плату за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком".

Суд постановил, что Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

Активы, потенциально пострадавшие от замораживания, включают в себя лондонскую квартиру в престижном One Hyde Park.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.

Полный текст статьи Financial Times

Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, получил приказ кипрского суда о замораживании его активов в долгом судебном споре с конкурентом по крупнейшей в стране группе фиксированной телекоммуникационной связи.

Г-н Ахметов, который, по прошлогодним оценкам журнала Forbes имел состояние в размере 4,6 млрд долларов, имеет активы, охватывающие уголь, сталь, энергию и телекоммуникации, а также футбольный клуб Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер".

Активы, которые могут быть затронуты замораживанием, включают квартиру в лондонском комплексе One Hyde Park в Найтсбридже. На момент покупки квартира была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Решение Кипра означает, что у трех из пяти самых богатых олигархов Украины в той или иной мере заморожены активы. В прошлом месяце Высокий суд Лондона предоставил приказ о замораживании активов в размере $ 2,5 млрд, принадлежащих Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, что связано с почти крахом ПриватБанка, крупнейшего коммерческого кредитора Украины, которым они тогда владели, годом ранее.

Интересы влиятельных олигархов Украины стоят перед такими вызовами, как судебные споры и расследования, а также экономический спад в Украине после демократической революции в 2014 году, которая свергла Виктора Януковича и привела к аннексии Крыма Россей.

Решение районного суда Никосии, касающееся г-на Ахметова и девяти других сторон, было принято 27 декабря. Копия была предоставлена ​​в "Файнэншл таймс" истцом - "Raga Establishment".

"Raga Establishment", принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, преследует г-на Ахметова и прочих, добиваясь полной оплаты продажи фиксированной телекоммуникационной группы "Укртелеком". "Raga Establishment" утверждает, что продала "Укртелеком" г-ну Ахметову за $ 860 млн в 2013 году, за что Ахметов заплатил 100 млн долларов задатка и больше ничего не платил.

В соответствии с распоряжением о замораживании г-н Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своими активами с условием, что активы на сумму 820,5 млн. Долл. США - сумма, требуемая "Raga Establishment" в судебном разбирательстве, - остаются в его собственности, и сообщения о крупных транзакциях заранее направляются "Raga Establishment".

В июне прошлого года "Raga Establishment" выиграла награду в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного требования.

Г-н Ахметов имеет право подать апелляцию на замораживание активов 8 января.

Предприятия Ахметова отказались комментировать замораживание активов или заявления о долге. Обратившись к спору с "Raga Establishment" в прошлом месяце, представитель сказал, что комментарий не будет сделан, потому что "различные судебные разбирательства по этому вопросу все еще находятся на рассмотрении".

Не сразу стало ясно, как решение о замораживании активов может повлиять на права Ахметова по "Укртелекому".

Его собственность на бывшую государственную телекоммуникационную группу оспаривается украинским правительством, которое ищет в судах возможности национализировать группу на том основании, что первоначальные обязательства по приватизации не были поддержаны.

Дело также потенциально сказывается на интересах другого украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в изгнании в Австрии, ожидая возможной экстрадиции в США по обвинениям в коррупции, которые он назвал сфабрикованными. По словам г-на Горбуненко, "Raga Establishment" должна компании Фирташа DF Group $ 300 млн. за частичное финансирование начальной приватизации "Укртелекома" в 2011 году.

На вопрос о том, является ли DF Group кредитором "Raga Establishment" и первоначальной приватизации "Укртелекома", группа отказалась от комментариев, поскольку "судебный процесс все еще продолжается".

"Укртелеком" был приватизирован в рамках тендера в 2011 году, когда он был продан венской группе Epic Investment за 1,3 млрд долларов.

В то время г-н Ахметов и г-н Фирташ были политическими сторонниками Януковича, тогдашнего президента Украины, дружественного к Москве.

Участие олигархов, связанных с Януковичем в первоначальной приватизации "Укртелекома", давно подозревалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления "Raga Establishment".

Г-н Горбуненко приобрел "Raga Establishment", которая владела правами на "Укртелеком", от Epic Investment в 2013 году. Но решение Лондонского арбитража от июня 2017 года заявило, что дело СКМ состояло в том, что дискуссии о покупке акций "Укртелекома" Ахметовым начались в августе 2012 года по просьбе Януковича.

После того, как апелляционный деловой суд Киева оставил в силе решение нижестоящего суда в прошлом месяце о национализации "Укртелекома", группа SCM г-на Ахметова заявила, что подаст апелляцию и примет "все процессуальные меры для защиты наших прав".

На вопрос о том, является ли DF Group кредитором "Raga Establishment" и первоначальной приватизации "Укртелекома", группа отказалась от комментариев, поскольку "судебный процесс все еще продолжается".

"Укртелеком" был приватизирован в рамках тендера в 2011 году, когда он был продан венской группе Epic Investment за 1,3 млрд долларов.

В то время г-н Ахметов и г-н Фирташ были политическими сторонниками Януковича, тогдашнего президента Украины, дружественного к Москве.

Участие олигархов, связанных с Януковичем в первоначальной приватизации "Укртелекома", давно подозревалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления "Raga Establishment".

Г-н Горбуненко приобрел "Raga Establishment", которая владела правами на "Укртелеком", от Epic Investment в 2013 году. Но решение Лондонского арбитража от июня 2017 года заявило, что дело СКМ состояло в том, что дискуссии о покупке акций "Укртелекома" Ахметовым начались в августе 2012 года по просьбе Януковича.

После того, как апелляционный деловой суд Киева оставил в силе решение нижестоящего суда в прошлом месяце о национализации "Укртелекома", группа SCM г-на Ахметова заявила, что подаст апелляцию и примет "все процессуальные меры для защиты наших прав".

В начале 2011 года Фонд госимущества продал "Укртелеком" за 10,575 млрд грн ООО "ЕСУ" – украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам – жителям Австрии. Через два года, 3 июня 2013-го, группа СКМ Рината Ахметова купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".

А в 2017 году суд вернул "Укртелеком" в собственность государства и разрешил компании не платить миллиардный долг.

"Страна" разбиралась, зачем у Ахметова отбирают "Укртелеком" и кому он вообще нужен.