Экс-президент Грузии и лидер "Руха новых сил" в Украине Михаил Саакашвили считает незаконным заочное решение Городского суда Тбилиси о лишении его свободы сроком на три года.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" (экс-премьера Грузии, бизнесмена Бидзины. – Прим. Ред.) Иванишвили по отношению ко мне – полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", – написал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, 5 января Городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Политик признан виновным по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Формально суд лишил его свободы на четыре года, однако с учетом закона "Об амнистии" этот срок был сокращен до трех лет. Также Саакашвили запрещено занимать должности в государственных службах Грузии в течение 1,5 лет.

По данным следствия, в ноябре 2008 года Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году "в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава (они были офицерами МВД Грузии. – Прим. Ред.), создав этим правовую основу для их условно-досрочного освобождения".

Также мы информировали, что Саакашвили сегодня допросят по штурму Октябрьского дворца.