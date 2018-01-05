Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки добиться приговора в суде для Виктора Януковича. Поэтому для достижения цели, у Юрия Луценко готовы пойти на отстранение всех официальных адвокатов Януковича, рассказал "Апострофу" источник в Генпрокуратуре.

"Сердюк (адвокат Януковича Виталий Сердюк, - Прим. ред.) и его партнеры по этому делу любыми способами затягивают процесс, ставят нашим свидетелям вопросы, которые заставляют судей еще больше буксовать на месте. А в ходе недавних допросов известных политиков и военных они вообще попытались принизить роль руководства нашей страны в сохранении территориальной целостности, доказывать якобы вину новой власти в утрате Крыма", - говорит источник издания.

По его словам, "все эти шоу пора заканчивать, так как если по итогу четырех лет мы не получим приговора Януковичу ни по одному из дел, что возбуждены, то не просто украинцы этого не поймут, во всем мире нам скажут, что у нас нет никаких доказательств его вины".

Также собеседник рассказывает, что недавнее обращение Печерского райсуда в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, которое может завершиться лишением адвокатского статуса для Виталия Сердюка, а также его коллег по делу Януковича Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, "стало вынужденной мерой".

"В ходе допросов Арсения Яценюка и Арсена Авакова стало понятно, что Сердюк и его команда просто не дадут спокойно выступать и дать показания суду ни президенту, ни другим важнейшим свидетелям по делу Януковича. Поэтому получить приговор в этом важном процессе в приемлемые сроки и спокойно выслушать свидетелей мы сможем только если место Сердюка снова займет независимый госадвокат", - пояснил он.

При этом источник из ГПУ высказал убеждение, что данная инициатива прокуроров и Печерского райсуда "завершится как минимум временным лишением адвокатов Януковича их адвокатского статуса".

"У судьи Шапутько, которая ведет это дело, через полгода заканчиваются полномочия. Каждый судья должен понимать: его позиция в таком важнейшем для государства вопросе означает либо продление его полномочий на следующую каденцию, либо завершение его судейской карьеры", - подытожил собеседник.

Напомним, что Печерский суд хочет наказать адвокатов Януковича, потому что они "приносили предметы, угрожающие жизни и здоровью".

Ранее и сами адвокаты Януковича заявили, что их хотят "жестко убрать" из процесса о госизмене.