Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа, который в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения, прокомментировал эту информацию.

Он дал комментарий телеканалу "112 Украина".

По его словам, с 2003 года он вместе с отцом занимается строительным бизнесом, этим объясняется появление 62 квартир за один год в его декларации. Все они находятся в жилых домах, которые депутат построил и планирует продать.

"Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим. Относительно автомобиля - он был символически продан моей жене ее же отцом за 45 тысяч гривен. Поэтому распространенная информация является некорректной, а обвинения - безосновательными", - заявил депутат.

Напомним, что в столице подорожали новые квартиры эконом-класса.

Как сообщала "Страна", депутат Рады Шахов в 2015 году купил квартиру сыну по цене в 2,2 тыс. гривен за квадратный метр.