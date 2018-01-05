В деле убийства журналиста и писателя Олеся Бузины отсутствует заказчик, как следует из обнародованного в обвинительного акта, направленного в суд.

Об этом говорится в материале "Страны" "Убийство есть, заказчиков нет. Главные вопросы о деле по расстрелу Олеся Бузины, которое начинает рассматривать суд".

В качестве мотива убийства прокуроры указывают идеологическую неприязнь Полищука и Медведько к Олесю. Дескать, они "пошли на дело" по своей инициативе.

Как писала "Страна", Бузина и националисты действительно были непримиримыми и давними идеологическими противниками. Однако есть большие сомнения в том, что подозреваемые действовали в одиночку.

"Понимаете, Медведько и Полищук – это исполнители. Это не идеологи движения, а потому трудно поверить в то, что они действовали по личной инициативе", – говорил "Стране" еще в 2016 году источник в следствии.

По его словам, было похоже на то, что если подозреваемые и совершили убийство, то сделали это по приказу. "Приказ мог поступить от руководителя одной из националистических организаций, который являлся авторитетом для Медведько и Полищука. И именно этот руководитель и мог принять заказ от неизвестных лиц", – говорит источник.

Более того, по информации, которая курсирует в силовых структурах и в адвокатских кругах Киева, этот "руководитель" даже был задержан в самом начале расследования. Однако, по непонятным причинам, его вскоре отпустили, а все упоминания о нем из дела удалили по приказу "сверху".

Также в материале напоминается о том, что подозреваемый Медведько несколько месяцев накануне преступления находился под негласным наблюдением СБУ и МВД.

Напомним, суд по Бузине назначили на 9 февраля.