В Киеве жестоко убили мужчину и подожгли его квартиру
В Киеве ночью зарезали мужчину и подожгли его квартиру. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Убийство произошло в доме на улице Шолом Алейхема, 12. В квартире начался пожар. Приехавшие на место спасатели ГосЧС извлекли из квартиры тело владельца.
При осмотре на теле были выявлены следы насильственной смерти - синяки и резаная рана горла.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, несколькими днями ранее в столице случилось подобное происшествие - на улице Потапова мужчина убил собутыльника и устроил пожар в квартире.
Также мы рассказывали, что в Одессе мужчина зарезал сына в день его рождения. Соседи говорят, что отец и сын поссорились из-за разногласий по поводу президента Петра Порошенко.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!