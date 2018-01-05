В Киеве ночью зарезали мужчину и подожгли его квартиру. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Убийство произошло в доме на улице Шолом Алейхема, 12. В квартире начался пожар. Приехавшие на место спасатели ГосЧС извлекли из квартиры тело владельца.

При осмотре на теле были выявлены следы насильственной смерти - синяки и резаная рана горла.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, несколькими днями ранее в столице случилось подобное происшествие - на улице Потапова мужчина убил собутыльника и устроил пожар в квартире.

Также мы рассказывали, что в Одессе мужчина зарезал сына в день его рождения. Соседи говорят, что отец и сын поссорились из-за разногласий по поводу президента Петра Порошенко.