Министерство здравоохранения предлагает отменить специальные разрешения на занятие народной медициной. Соответствующий законопроект уже появился на сайте министерства.

В Минздраве считают, что наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, все равно не гарантирует безопасность их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи.

Также в ведомстве отмечают, что в стране достаточно специалистов с медицинским образованием, которые могут предоставить качественную помощь, а регламентация работы целителей - вообще не в их компетенции, поскольку практика народной медицины не соответствует современным медицинским научным знаниям.

"Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов", - пишут в Минздраве.

Напомним, что ранее Рада поддержала создание телемедицины в селах.

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