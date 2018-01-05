В ночь на 5 января на Бессарабской площади произошла тройная авария. Столкнулись Mercedes на польских номерах, Volkswagen Polo и автомобиль службы такси Uber - Ford Mondeo, также на еврономерах.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария случилась примерно в 04:15. По словам водителя Volkswagen причиной ДТП стало то, что Mercedes пытался повернуть с улицы Бассейной на Большую Васильковскую, где поворот запрещен. Нарушение заметили патрульные и ехали за автомобилем, чтобы оштрафовать нарушителя, но случилось ДТП.

"Я ехал на зеленый свет вниз по бульвару Шевченко. Mercedes резко завернул с Бассейной. Я пытался уйти от столкновения. У него при себе даже нет документов на машину", - рассказывает водитель Volkswagen.

От удара Mercedes отбросило и он задел такси Uber, которое двигалось в сторону улицы Крещатик. Никто не пострадал. Мимо как раз проезжала "скорая". Но помощь никому не понадобилась. На месте работала патрульная полиция.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 3 января в кровавом ДТП под Харьковом погиб один человек и пятеро получили травмы.

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