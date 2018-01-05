В Египте потерпел крушение воздушный шар с туристами. По меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали, передает АBC.

Инцидент произошло в городе Луксор. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный ветер.

Информации о национальности погибшего и пострадавших на данный момент нет.

Это уже не первый такой инцидент в Египте. В 2013 году после падения воздушного шара погибли 19 человек. Тогда шар еще и загорелся в воздухе и упал на землю с 300-метровой высоты.

А в 2016 году 22 китайских туриста получили травмы. После этого полеты на воздушных шарах над Луксором были временно запрещены.

Напомни, в прошлом году в Турции рухнул воздушный шар с туристами, есть жертвы.

А в Техасе воздушный шар с 16 пассажирами загорелся от столкновения с высоковольтной линией.