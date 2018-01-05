Уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила о катастрофическом состоянии дорог в Киевской области.

Фото громадных ям на дорогах она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Это-дорога в село Рожны, Киевской области Броварского района. Ежедневно здесь проезжают сотни авто и пригородный транспорт. Маневрируют по встречной, и все-равно оставляют в этих окопах колеса и детали машин. Похожие ямы - и на въезде в Бровары со стороны Чернигова, а это уже трасса международного значения", - отметила она.

По ее словам, она впервые обратила внимание главы Киевской облгосадминистрации и его подчиненных на состояние дорог в мае 2017 года. Он улыбнулся и пообещал, что ямы будут залатаны. "Затем были еще десятки обращений. Но ямы становятся все больше. А улыбка губернатора все безмятежнее", - написала она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил ввести высокие штрафы для водителей, которые мусорят на обочинах.

Также отметим, что на Закарпатье чиновники все-таки начали ремонт дороги после двухдневной ее блокады селянами.