В Николаевском зоопарке День сурка наступил аномально рано. Эти животные вышли из спячки и раскупорили свою норку уже 3 января 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

"Николаевский зоопарк поздравляет Вас с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым и с…Днем Сурка! Да, да, мы не ошиблись, и праздничное шампанское тут ни при чем. Все дело в том, что аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отметили, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня. Но вот такого раннего пробуждения - 3 января – не помнят.

facebook.com/nikolaevsky.zoopark

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