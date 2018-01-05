У границы России и Китая на озере Ханка из-за сильных ветров и морозов образовалась ледяная стена высотой около 20 метров. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

По версии журналистов, стена напоминает "тезку" из популярного сериала "Игра престолов".

Она появилась из-за сильных ветров, согнавших куски льда разных размеров в одно место. Поначалу стена была высотой около трех метров, но постепенно разрослась. Протяжённость ледяной стены - несколько десятков километров.

Видео: youtube.com/CCTV+

Как сообщала "Страна", Китай построит технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта. В июле 2017 года власти КНР изложили планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой области к 2025 году и дальнейшую успешную монетизацию научных открытий.

Отметим, что в Китае умерла врач, отработав 18 часов без перерыва.