В пятницу планируется провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Иране.

Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, заседание Совбеза запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву) 5 января.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря 2017. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен, после чего начали критиковать внешнеполитический курс властей. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", власти США наложили санкции на пять иранских компаний и трех человек. Это произошло в четверг, 4 января 2018 года.