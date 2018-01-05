В Киеве объявили в розыск несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из больницы, куда ее доставили от станции метро в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врача "Охматдет", который рассказал, что из отделения токсикологии ушла не вернулась девушка, которая находилась на лечении.

Полиция начала проверку и оперативно-розыскные мероприятия для розыска девушки.



Боцюн Надежда Игоревна, 24.10.2001 г.р. На вид 16-20 лет; рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные, длинные, предположительно - собранные в пучок. По данным полиции, девушка может вести бродяжнический образ жизни, находиться возле магазинов, кафе-баров, в местах сбора молодых людей.

Полиция обращается к гражданам с просьбой: если вы ее видели или знаете о местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 486-03-06, 486-01-81, 486-56-02 и 102.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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