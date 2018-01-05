Представители телеканала HBO официально подтвердили, что восьмой и последний сезон сериала-фэнтези "Игра престолов" выйдет на экраны в 2019 году. Об этом сообщает Variety.

Как сообщается, в последнем сезоне "Игры Престолов" планируется шесть серий. Более детальной информации представители телеканала пока не предоставили.

Предыдущий сезон популярного сериала вышел в июле 2017 года.

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, заявила, что съемки восьмого сезона начались в октябре 2017 года и завершатся через шесть-семь месяцев.

"Страна" разбиралась, что уже известно о восьмом сезоне сериала "Игра престолов".

Как сообщала "Страна", британская почта выпустит марки с персонажами "Игры престолов". Минимальная стоимость за комплект составит примерно $1,3. За лимитированную коллекцию придется отдать более $100.

Ранее Короля ночи обвинили в проблемах с доставкой дисков с сериалом в Великобритании.