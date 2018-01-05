В четверг, 4 января 2018 власти США внесли в санкционный список еще пять иранских компаний. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Под "вторичные" санкции США попали SHAHID ESLAMI RESEARCH CENTER, SHAHID KHARRAZI INDUSTRIES, SHAHID MOGHADDAM INDUSTRIES, SHAHID SANIKHANI INDUSTRIES, SHAHID SHUSTARI INDUSTRIES (a.k.a. SHAHID SHOSHTARI INDUSTRIES; a.k.a. SHAHID SHOUSHTARI; a.k.a. SHAHID SHUSHTARI INDUSTRIES).

Помимо этого, в санкционный список США были внесены три человека - "за причастность к терроризму".

"Страна" разбиралась, чем закончится персидский Майдан.

Также мы писали о том, что в Иране подсчитали сколько человек приняли участие в акциях протеста и заявили об их завершении. По данным иранских властей, по всей стране было не более 15 тысяч участников демонстраций.

Отметим, что цены на нефть приближаются к максимуму за три года.