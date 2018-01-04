Впервые в истории Североатлантического альянса в среду, 3 января 2018 года, НАТО утвердил официальный гимн. Как сообщает сайт НАТО, произведение было написано капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра к сороковой годовщине Альянса в 1989 году.

С тех пор он звучал на многих мероприятиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств государств-членов Альянса в мае 2017 года.

Эта композиция оказалась наиболее успешной из существовавших ранее и де-факто являлась гимном НАТО в течение почти тридцати лет.

Композиция не имеет слов и может быть исполнена на 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.

Видео: Youtube.com/EuropaCandidus

Как сообщала "Страна", в НАТО планируют возобновить диалог с Россией в следующем году.

Ранее мы писали, что пранкеры разыграли чиновника НАТО от имени спикера Парубия.

Ранее НАТО засекли российские подлодки возле кабелей, которые обеспечивают интернетом США и Европу