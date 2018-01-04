Появилось видео, как в жаркой Флориде впервые за 30 лет выпал снег
Холод охватил юго-восточную часть Соединенных Штатов, в том числе Флориду, которая уже много лет считается одним из самых теплых штатов, где почти 30 лет не видели снега.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание публикует запись снегопада в Youtube.
Видео: youtube.com
В связи с аномальным похолоданием занятия в школах решили отменить, а студенты местных университетов получили дополнительный день каникул.
Холодный фронт, который принес шторм Грейсон, накрыл большую часть территории США, принеся значительные снегопады и температурные минимумы
Ранее "Страна" сообщала, что из-за снежной бури в Нью-Йорке приостановил работу международный аэропорт.
Также из-за сильнейшего снегопада в Нью-Йорке закрыли все школы.
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