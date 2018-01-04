Холод охватил юго-восточную часть Соединенных Штатов, в том числе Флориду, которая уже много лет считается одним из самых теплых штатов, где почти 30 лет не видели снега.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание публикует запись снегопада в Youtube.

Видео: youtube.com

В связи с аномальным похолоданием занятия в школах решили отменить, а студенты местных университетов получили дополнительный день каникул.

Холодный фронт, который принес шторм Грейсон, накрыл большую часть территории США, принеся значительные снегопады и температурные минимумы

Ранее "Страна" сообщала, что из-за снежной бури в Нью-Йорке приостановил работу международный аэропорт.

Также из-за сильнейшего снегопада в Нью-Йорке закрыли все школы.