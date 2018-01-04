Специалисты "Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" разработали новый реактивный гранатомет калибра 107 мм. Он предназначен для
замены советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", который был снят с вооружения еще в 2014 году. Об этом передает издание "Народная армия".

Как сообщается, новый пехотный гранатомет предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), живой силы, а также долговременных сооружений из камня, кирпича или бетона.

Как отмечают разработчики гранатомета, главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров. Такие революционные для советских и постсоветских РПГ характеристики существенно повысили возможности стрелка.

Фото: na.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинская армия взяла на вооружение комплекс "Корсар", похожий на американский Javelin. 

Отметим, что журналисты The Foreign Policy не поняли зачем американское оружие Украине.

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