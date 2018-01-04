В Министерстве обороны разъяснили порядок использования индивидуальных медицинских аптечек в Вооруженных силах Украины. Соответствующая информация размещена на сайте оборонного ведомства.

Так, в Минобороны отметили, что деньги с военнослужащих для доукомплектования индивидуальных медицинских аптечек, использованных при выполнении боевых заданий, не вычитаются.

"Доукомплектование индивидуальных медицинских аптечек лекарствами, препаратами или средствами, которые были использованы военнослужащим при выполнении боевых заданий, осуществляется соответствующими службами, согласно учетным документам. Денежные средства при этом с военнослужащего не удерживаются", - говорится в разъяснении.

При этом в ведомстве акцентировали внимание, что согласно соответствующей инструкции, такие аптечки предназначены для оказания первой медицинской помощи раненым или травмированным в полевых условиях, в порядке само- и взаимопомощи и применяются военнослужащими только по целевому назначению во время выполнения боевых заданий (в экстренных ситуациях) при получении травмы, ранения или поражения.

В то же время медицинское обеспечение военнослужащих в пунктах постоянной дислокации в случае травмирований или заболеваний осуществляется силами и средствами медицинской службы воинской части и штатными сумками (укладками) для оказания медицинской помощи, отметили в Минобороны.

Что касается использования в ВСУ медицинских аптечек иностранного производства, полученных в качестве международной гуманитарной помощи, то в Минобороны отмечают, что в соответствии с действующим законодательством, такое имущество ставится на учет в воинских частях и в дальнейшем используется в качестве инвентарного в соответствии с Временной инструкцией по организации учета, хранения, выдачи и использования по назначению аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных в воинских частях ВСУ.

При этом в ведомстве добавили, что единственным учреждением в ВСУ, которое аккредитовано Минсоцполитики по вопросам получения медицинского имущества в качестве международной гуманитарной помощи и включено в реестр получателей международной гуманитарной помощи, является Национальный военно-медицинский клинический госпиталь "Главный военный клинический госпиталь".

Как сообщалось, ранее некоторые издания писали, что на передовой современные канадские аптечки используются неэффективно. Причина якобы в том, что военных вынуждают доукомплектовывать аптечки за свой счет, если они ими воспользуются. Как результат, бойцы на передовой не используют канадские аптечки, а держат их в опорных пунктах или в расположении части, а используют то, что привезли волонтеры.

Как сообщала "Страна", ранее одного из освобожденных из плена бойцов ВСУ обвинили в алкоголизме и пропаганде против сил АТО.

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