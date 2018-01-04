Киев предложил создать группу при участии представителей России, Международного комитета Красного Креста (МККК) и представителей т.н. "ЛНР" и "ДНР" для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко

"Мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донбасса - Прим. Ред.) для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должно быть аполитичная группа, эксперты и без политики - ради исполнения важной гуманитарной миссии", - написала она.

Геращенко также отметила, что "тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для обсуждения в нормандского формате.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

27 декабря 2017 года на линии соприкосновения на Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными, который был позитивно оценен международным сообществом.

Ранее "Страна" сообщала, что ни слова об обстрелах и боях. Геращенко рассказала о работе Минска в 2018 году.

Также во время обмена пленными освобождены 73 украинца, в ОРДЛО переданы 233 человека - Геращенко.