По ходатайству прокуратуры Киевской области 22-летний мужчина, который после ссоры вытолкнул свою гражданскую жену из окна третьего этажа, взят под стражу. Ранее сообщалось, что под Киевом 33-летняя женщина выбросилась из окна из-за издевательств 22-летнего сожителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры 22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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