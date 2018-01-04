Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".

Об этом сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным?!", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/ukrzakordonom

В МИД напомнили предупреждение Службы безопасности Украины, которая призывает участников антитеррористической операции на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ подтвердили задержание в Москве АТОшника Негоды.

Также в Москве отпустили задержанного перед Новым годом АТОшника - СМИ.