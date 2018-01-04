В четверг, 4 января 2018 члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины утвердили финансовую смету на случай подготовки и проведения промежуточных выборов депутатов Верховной Рады в 2018 году. На эти цели выделено 32,167 млн гривен (более $1,14 млн), передает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия утвердила смету ЦИК по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 2018 год на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 гривен. Указанная сумма составляет ориентировочную потребность в средствах, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в случае их назначения в текущем году", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, Центризбирком утвердил свою смету по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2018 год на общую сумму 31,426 млн гривен.

1 августа 2017 года члены ЦИК утвердили ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов президента Украины" на 2019 год в сумме 2,355 млрд гривен (более $84 млн). Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся "еще очень нескоро" и избирательный сезон начнется в 2019 году.

Очередные выборы президента и депутатов Верховной Рады должны состоятся в 2019 году. Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Однако он отверг возможность превращения Украины в парламентскую республику и передачу парламенту функций по избранию главы государства.

Как сообщала "Страна", Центроизбирком Украины предлагает провести государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.

Отметим, что после отмены закона о партийной диктатуре могут лишиться мандата сразу 7 депутатов БПП.