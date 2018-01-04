Президент США Дональд Трамп согласился отложить совместные военные учение в Южной Корее до окончания зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Об этом заявил в четверг представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг, передает AP.

"Департамент обороны поддерживает решение президента и то, что отвечает интересам альянса Республики Корея и США", - сообщил представитель военного ведомства США.

Другое американское издание CNBC, ссылаясь на представителей корейской стороны, сообщил о телефонном разговоре между Трампом и президентом Южной Кореи Мун Дже Ином, во время которой американский лидер заявил, что надеется на успех переговоров между Республикой Корея и КНДР.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Как сообщала "Страна", Северная и Южная Корея впервые поговорили по телефону за несколько лет. Кроме того, Южная Корея предложила провести встречу в приграничной деревне Пханмунджон 9 января.

Ранее Трамп померялся ядерными кнопками с Ким Чен Ыном.